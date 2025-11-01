Адвокат Тищенко рассказал, что продавец обязан компенсировать проценты по кредиту лишь при возврате бракованного товара

Покупателю доступен возврат товаров, приобретенных в рассрочку, однако существуют определенные нюансы. О них рассказал адвокат Ярослав Тищенко сайту rostovgazeta.ru .

Как отметил специалист, возврат возможен, если товар не подходит по параметрам или имеет дефекты. Важно соблюдать сроки подачи претензий и форму заявлений.

При возврате некачественного товара продавец обязан компенсировать расходы потребителя, включая выплаты по кредитам. Качественные товары возвращаются согласно общему порядку закона «О защите прав потребителей». Некачественные товары требуют соблюдения гарантийных сроков. Проценты по кредиту компенсируются лишь при возврате бракованного товара, подчеркнул Тищенко.