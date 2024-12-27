Адвокат Смолякова призвала вызывать полицию в случае прилета фейерверка в окно

Если в ваше окно случайно залетел фейерверк, первым делом необходимо обратиться в полицию. Адвокат Ирина Смолякова в беседе с NEWS.ru подчеркнула важность оперативного реагирования, которое увеличивает вероятность нахождения виновника инцидента.
Полиция сможет запросить видеозаписи с камер наблюдения и попытаться обнаружить нарушителя по горячим следам. Хотя поиск виновного лица может оказаться сложным, особенно в условиях праздничной суеты, вызов сотрудников правоохранительных органов сразу после происшествия повысит ваши шансы на успешное расследование.
Ответственность за использование пиротехники, приведшее к повреждению имущества, несет тот, кто неправильно применял фейерверки. Если сумма ущерба превышает 250 тысяч рублей, виновник может быть привлечен к уголовной ответственности.
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