Адвокат Швырева напомнила, что семья с доходом ниже прожиточного минимума считается малоимущей

Адвокат Надежда Швырева рассказала NEWS.ru, что в России семья считается малоимущей, если доход на каждого ее члена не превышает установленный в регионе прожиточный минимум до вычета налогов.
Этот показатель регулярно пересматривается и отличается по субъектам страны.
В Краснодарском крае с января 2025 года величина прожиточного минимума составляет 17 024 рубля на душу населения. По словам адвоката, если семья из четырех человек в Сочи имеет общий ежемесячный доход в размере 50 тысяч рублей, то на одного человека приходится 12 500 рублей — меньше установленного минимума. Это дает основание признать такую семью малоимущей.
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