Адвокат Шатихина сообщила, что статья УК РФ о необходимой обороне в изменениях не нуждается

Адвокат Наталья Шатихина в разговоре с радио Sputnik прокомментировала инициативу депутатов Госдумы о внесении изменений в статью УК РФ «Необходимая оборона».

Парламентарии предлагают расширить понятие необходимой обороны и применение ее в случае незаконного проникновения в жилище. Как объяснила эксперт, россиянам хотят предоставить больше прав на самозащиту.

Шатихина считает, что статья в каких-либо изменениях не нуждается.

«У нас проблема лежит в другом ключе и связана с тем, что необходимая оборона — это оборона от насильственной преступности», — сказала она.

Пленум Верховного суда ранее давал разъяснения, что не может быть превышения пределов необходимой обороны, добавила адвокат.