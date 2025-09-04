Адвокат Шарифов посоветовал переводить разговоры с коллекторами в деловую переписку

С 1 сентября в России коллекторы потеряли возможность анонимного общения с должниками. Изменилась и процедура подачи жалоб на действия взыскателей задолженности. Теперь обращения через представителя или третье лицо, особенно касающиеся телефонных звонков, подлежат обязательному рассмотрению. Эти нововведения в беседе с ОСН прокомментировал адвокат Мехти Шарифов.

Специалист подчеркнул, что многие коллекторы злоупотребляли своими полномочиями, звоня не только самим должникам, но и их работодателям, коллегам, родственникам, доставляя неудобства людям, не имеющим отношения к долгу.

«Данный закон эту возможность пресекает, вместе с тем, открывая другую возможность – совершать нерегламентированные звонки, используя интернет-телефонию. Право гражданина отказаться от этого общения – это существенное право, выводящее взаимоотношения с коллектором в правовое поле», — отметил Шарифов.

Правозащитник посоветовал перевести общение с коллекторами в формат деловой переписки.