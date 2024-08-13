Адвокат Шалуба: перераспределение поможет присоединить бесхозный участок к даче

Адвокат Наталья Шалуба рассказала о процедуре, которая позволяет присоединить бесхозный участок к даче. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Специалист пояснила, что заполучить территорию поможет перераспределение. Землю можно будет использовать для подсобного хозяйства, садоводства и даже жилищного строительства.

Цена оформления составляет от 15% до 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории. В российской столице установлен особый порядок расчета, отметила адвокат.

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