Адвокат Шалуба: перераспределение поможет присоединить бесхозный участок к даче
Адвокат Наталья Шалуба рассказала о процедуре, которая позволяет присоединить бесхозный участок к даче. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист пояснила, что заполучить территорию поможет перераспределение. Землю можно будет использовать для подсобного хозяйства, садоводства и даже жилищного строительства.
Цена оформления составляет от 15% до 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории. В российской столице установлен особый порядок расчета, отметила адвокат.
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