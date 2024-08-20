Адвокат Шабанова: при срыве путешествия по вине турфирмы можно обратиться в Роспотребнадзор

Адвокат Виктория Шабанова рассказала, как вернуть деньги за сорванное по вине турфирмы путешествие. Первый шаг — создание претензии на возврат средств, отметила эксперт в беседе с News.ru.

Специалист также предложила попросить помощь у ассоциаций и организаций, членом которых является компания. Лишней не будет и жалоба в Роспотребнадзор. Он способен наложить штраф на недобросовестную фирму, добавила адвокат.

По ее словам, крайние меры — обращение в суд. Закон позволяет взыскать с туроператора даже моральную компенсацию.

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