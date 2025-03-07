Адвокат Шабанова: бывшему мужу нельзя установить запрет на встречи с общими детьми

Закон не позволяет запретить бывшему супругу общаться с общими детьми, если он не был лишен родительских прав. За такие ограничения может грозить административная ответственность, рассказала адвокат Виктория Шабанова в беседе с News.ru .

Специалист отметила, что отцы часто сталкиваются с запретом на общение со стороны матерей. Однако Семейный кодекс РФ предусматривает право отдельно живущего родителя видеться и общаться с ребенком.

За отказ в общении с несовершеннолетним предусмотрены штрафы от двух до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении возможен административный арест на срок до пяти суток.

Если бывшим супругам не удается договориться, они могут обратиться в суд для определения порядка общения с ребенком. Судебное решение будет учитывать интересы ребенка и устанавливать время для встреч. Мнение ребенка старше 10 лет также будет выслушано в суде, подчеркнула Шабанова.