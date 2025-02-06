Адвокат Шабанова: беременность может увеличить сроки расторжения брака

Беременность может затянуть процесс развода супругов. Согласно статье 17 Семейного кодекса, придется ждать, пока ребенку не исполнится год, рассказала адвокат Виктория Шабанова в беседе с News.ru .

Специалист отметила, что развод все равно состоится, даже если один из супругов будет против. При наличии детей расторжение брака обязательно оформляется через суд. Если один из супругов не хочет разводиться, дается время на примирение сторон от одного до трех месяцев.

При этом сторона, которая хочет развода, может попросить сокращения срока примирения при наличии уважительных причин. Среди них могут быть покупка дорогостоящего недвижимого или движимого имущества, а также ожидание второй стороной ребенка от другого мужчины. Четкие примеры уважительности причин в законе не прописаны, все будет зависеть от оценки судьи, резюмировала Шабанова.