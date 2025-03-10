Адвокат Сенина: самозапрет на кредиты не освобождает от старых долгов

Адвокат Елена Сенина поговорила с « Ридусом » о проблеме злоупотребления самозапретом на кредиты в России. Речь идет о ситуациях, при которых люди берут деньги в долг непосредственно перед блокировкой, чтобы потом легально не возвращать средства.

По словам эксперта, такие схемы легко будут признаны недействительными в суде. Самозапрет не дает повода отказываться платить по старым долгам. Если человек взял кредит добровольно и был дееспособен, то он обязан его вернуть.

«Уловка с использованием временного промежутка, пока сработает норма о самозапрете, несостоятельна», — предупредила Сенина.

Если такие действия станут массовыми, добавила адвокат, они могут быть восприняты как мошенничество.