Адвокат Щербинин: на участках в СНТ можно разводить кроликов и минипигов
Раньше садоводам запрещалось разводить каких-либо животных на участках в СНТ, однако сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказал юрист Александр Щербинин в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По его словам, в июле 2022 года было принято решение о смягчении ограничений.
«Теперь в садах можно разводить и кур, и кроликов, а также декоративных карликовых свиней — минипигов», — отметил эксперт.
Он также напомнил о праве на занятия пчеловодством. В данном вопросе есть условие: полученную продукцию нельзя выставлять на продажу, добавила газета «Петербургский дневник».
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