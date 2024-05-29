Адвокат Щербинин: на участках в СНТ можно разводить кроликов и минипигов

Раньше садоводам запрещалось разводить каких-либо животных на участках в СНТ, однако сейчас ситуация изменилась. Об этом рассказал юрист Александр Щербинин в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, в июле 2022 года было принято решение о смягчении ограничений.

«Теперь в садах можно разводить и кур, и кроликов, а также декоративных карликовых свиней — минипигов», — отметил эксперт.

Он также напомнил о праве на занятия пчеловодством. В данном вопросе есть условие: полученную продукцию нельзя выставлять на продажу, добавила газета «Петербургский дневник».

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