Адвокат Салкин разъяснил правовые последствия побега из ресторана без оплаты счета

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин разъяснил правовые последствия побега из ресторана без оплаты счета в беседе с Life.ru . Он подчеркнул, что ответственность зависит от наличия умысла у посетителя.

Если человек забыл кошелек или оказался в затруднительном финансовом положении и не смог оплатить счет, его действия квалифицируются как административное правонарушение. В этом случае применяется статья 7.27.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в пятикратном размере от суммы счета, но не менее 5000 рублей.

Однако, если будет доказано, что у посетителя был изначальный умысел не платить за заказ, его действия могут быть квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ. Такое правонарушение наказывается штрафом до 120 000 рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.