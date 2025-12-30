Адвокат Салкин рассказал о правилах увольнения перед новогодними праздниками

Адвокат Михаил Салкин в беседе с RT рассказал о правилах увольнения перед новогодними праздниками. Он отметил, что уволиться 31 декабря можно, но при определенных условиях.

«Можно уволиться в последний день года, если, например, ваша профессия — кассир в магазине и такой день для вас является рабочим», — пояснил эксперт.

Однако он добавил, что для работодателя это может стать проблемой, так как именно в этот день он должен будет произвести расчет при увольнении и выплатить компенсацию за неотработанные отпуска.

По словам адвоката, чтобы уволиться 31 декабря, необходимо правильно рассчитать дату подачи уведомления о расторжении трудового договора — не менее чем за 14 дней. Если у работника обычная пятидневная рабочая неделя, то уволиться можно только в его рабочий день по графику. В противном случае дата увольнения будет перенесена на первый рабочий день после праздников.