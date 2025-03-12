Адвокат Салкин: подарочный сертификат можно вернуть в магазин без кассового чека

Подарочные сертификаты на товары или услуги — это аванс. Если сертификат не использован, его владелец может потребовать возврата денег, и кассовый чек для этого не обязателен. Об этом в интервью Life рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

Как отметил юрист, сертификат дает право либо воспользоваться им, либо отказаться и получить назад уплаченную сумму. Но если часть сертификата потрачена, могут возникнуть сложности. Например, иногда сертификаты выдают организаторы, а не продавцы товара.

Кроме того, можно вернуть любые подарки, кроме технически сложных и некоторых других товаров из перечня правительства. Это носки, нижнее белье, парфюмерия, предметы личной гигиены, подчеркнул Салкин.