Адвокат Салкин объяснил, кто обязан возместить ущерб за испорченные вещи на свадьбе

Иногда на свадьбах случаются драки, в результате которых может быть повреждено имущество ресторана. Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин рассказал Life.ru , кто обязан возместить ущерб за разбитую посуду, сломанную мебель и испорченные вещи.

По закону ущерб должен компенсировать тот, кто его причинил. Как правило, вопрос решается в гражданском порядке: фиксируются повреждения, рассчитывается их стоимость и виновному направляется претензия. Если он отказывается платить добровольно, дело передается в суд.

В договоре на проведение банкета часто указывается, что заказчик (тот, кто арендовал зал) несет ответственность за действия своих гостей. Кроме того, рестораны нередко устанавливают штрафные расценки, при которых стоимость одной тарелки или бокала может значительно превышать их реальную цену. В этом случае юрист советует не соглашаться на озвученную сумму без проверки. Заказчик вправе требовать расчет ущерба исходя из фактической стоимости поврежденного имущества.

Если драка переросла в хулиганство, взыскание ущерба возможно в рамках уголовного дела. Потерпевшая сторона вправе заявить гражданский иск в процессе расследования. Размер компенсации подтверждается материалами дела и экспертизой. Такой порядок упрощает сбор доказательств и снижает риск споров о самом факте причинения вреда и его сумме.