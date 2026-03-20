Адвокат Салигова призвала узнавать стоимость услуг сантехника до начала его работы

Если сантехник называет цену только после завершения работы, спешить с оплатой не стоит. В такой ситуации потребитель может защитить свои права, обратившись в полицию для фиксации возможного злоупотребления со стороны мастера, считает адвокат Адвокатской палаты Московской области Макка Салигова. Об этом сообщило РИАМО .

Юрист также советует собирать доказательства, такие как переписка или информация из объявления, по которому был вызван мастер. Кроме того, необходимо требовать акт выполненных работ, написало АБН24.

Чтобы избежать подобных проблем, юрист рекомендует заключать письменный договор и требовать смету до начала работ. Так можно обезопасить себя от неожиданных расходов.