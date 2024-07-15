Адвокат Радько указал на возможные случаи клеветы при доносах на пьяных водителей

Российские регионы стали вводить практику вознаграждения за сигналы в полицию о нетрезвых водителях. В беседе с «Ридусом» идею прокомментировал адвокат Сергей Радько.

В целом эксперт одобрил соответствующий способ борьбы с нетрезвыми автомобилистами. Однако он указал и на «подводные камни» нового инструмента.

«Есть подозрения, что это может использоваться недоброжелателями для того, чтобы свести счеты с соседями или какими-то оппонентами. Может быть, за пьянку их не привлекут, но время они потратят, и какие-то неприятности им доставят», — пояснил автоюрист.

По его словам, оценить масштабы злоупотреблений будет сложно. Обычно клеветники не называют себя.

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