Адвокат Радько указал на возможные случаи клеветы при доносах на пьяных водителей
Российские регионы стали вводить практику вознаграждения за сигналы в полицию о нетрезвых водителях. В беседе с «Ридусом» идею прокомментировал адвокат Сергей Радько.
В целом эксперт одобрил соответствующий способ борьбы с нетрезвыми автомобилистами. Однако он указал и на «подводные камни» нового инструмента.
«Есть подозрения, что это может использоваться недоброжелателями для того, чтобы свести счеты с соседями или какими-то оппонентами. Может быть, за пьянку их не привлекут, но время они потратят, и какие-то неприятности им доставят», — пояснил автоюрист.
По его словам, оценить масштабы злоупотреблений будет сложно. Обычно клеветники не называют себя.