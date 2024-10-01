Пешеходы, нарушающие правила дорожного движения, зачастую остаются безнаказанными. Причину данной ситуации объяснил адвокат Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей .

По мнению эксперта, правоохранители просто не способны следить за каждым и выписывать штрафы.

«Нужно понимать, что пешеходы — это свободные участники движения, за которыми не набегаешься», — пояснил специалист.

Он назвал соответствующую проблему нерешаемой. У сотрудников ГАИ только добавляется работа, в том числе по контролю за перемещением СИМ, отметил адвокат.