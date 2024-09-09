Адвокат Постанюк поддержал введение Минюстом примирительной процедуры перед разводом

По словам специалиста, супруги, особенно в молодом возрасте, бывают чересчур категоричны и движимы сиюминутными эмоциями. Возможность такой «передышки» позволит им еще раз трезво оценить ситуацию и принять окончательное решение.

Адвокат отметил, что в его практике были случаи, когда подобная пауза позволяла парам сохранить брак.