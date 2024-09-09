Адвокат Постанюк поддержал введение Минюстом примирительной процедуры перед разводом

Минюст разрабатывает законопроект, предполагающий введение обязательной примирительной процедуры перед разводом. Такую инициативу поддержал адвокат Владимир Постанюк, сообщил сайт «Мир 24».

По словам специалиста, супруги, особенно в молодом возрасте, бывают чересчур категоричны и движимы сиюминутными эмоциями. Возможность такой «передышки» позволит им еще раз трезво оценить ситуацию и принять окончательное решение.

Адвокат отметил, что в его практике были случаи, когда подобная пауза позволяла парам сохранить брак.

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