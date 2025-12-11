Адвокат Полякова предупредила об опасности переводов на личные карты продавцов

Переводы денег на личную карту продавца в чате или Telegram-канале — обычная практика, но она может привести к неприятностям. Об этом рассказала адвокат Вероника Полякова в беседе с « Газетой.ru ».

Как пояснила специалист, такие операции могут вызвать вопросы у правоохранительных органов.

«Вы видите только номер карты и фамилию. Что это за человек, какие еще поступления он получает и куда потом переводит средства, вы не знаете и проверить не можете», — предупредила эксперт.

По ее словам, при расследовании всех входящих переводов к владельцу карты могут возникнуть вопросы, если он окажется фигурантом дела о финансировании запрещенной деятельности. Отсутствие кассовых или товарных чеков усугубляет ситуацию, добавили «Известия».