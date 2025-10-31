Адвокат Полякова назвала навязчивые беседы о деньгах на сайте знакомств признаком мошенников

В последние годы участились случаи мошенничества на сайтах знакомств. Злоумышленники выманивают деньги под предлогом инвестиций или экстренной помощи. Юрист Вероника Полякова рассказала о ключевых признаках, по которым можно определить потенциального афериста. Об этом сообщило РИАМО .

По словам эксперта, первый тревожный сигнал — навязчивые разговоры о деньгах. Злоумышленники с самого начала акцентируют внимание на социальном положении, доходах и выгодных вложениях, постепенно интересуясь финансовым положением собеседника.

Второй признак — систематический отказ от встреч в реальной жизни. Как пояснила специалист, обеспокоенность также должны вызвать предложения инвестировать, а также сбор личных данных. Кроме того, зачастую аферисты действуют через эмоциональные манипуляции, добавил «ФедералПресс».