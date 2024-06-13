Адвокат Почуев: сейчас вебкам-бизнес вне правового поля

Вебкам-студии распространены по всей стране и до сих пор не очень понятно, насколько этот бизнес законен. В целом эта онлайн-индустрия находится вне правового поля, сообщил почетный адвокат России Александр Почуев сайту Neva.Today.

По словам специалиста, возможно, российскому законодателю стоит задуматься о легализации и регулировании этого рынка более эффективным путем, чтобы избежать «серых схем». Естественно, все должно быть на условиях жесткого надзора и ответственности.

Почуев отметил, что в таком случае предприниматели будут действовать строго по закону и создавать меньше проблем обществу, сообщил «Петроград».

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