Адвокат Почуев: сейчас вебкам-бизнес вне правового поля

Вебкам-студии распространены по всей стране и до сих пор не очень понятно, насколько этот бизнес законен. В целом эта онлайн-индустрия находится вне правового поля, сообщил почетный адвокат России Александр Почуев сайту Neva.Today.

По словам специалиста, возможно, российскому законодателю стоит задуматься о легализации и регулировании этого рынка более эффективным путем, чтобы избежать «серых схем». Естественно, все должно быть на условиях жесткого надзора и ответственности.

Почуев отметил, что в таком случае предприниматели будут действовать строго по закону и создавать меньше проблем обществу, сообщил «Петроград».