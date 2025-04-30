Адвокат Плужный указал на плюсы решения Верховного суда о самообороне

Адвокат Денис Плужный прокомментировал решение Верховного суда РФ о применении ножа для самозащиты. Об этом сообщили « Краснодарские известия ».

По мнению эксперта, такие меры помогут обеспечить единый подход к аналогичным делам, но каждая ситуация все равно будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, специалист указал на неоднозначность решения, передает MK.ru.

«Некоторые считают, что это хорошо, так как суд поддержал право граждан на применение холодного оружия при групповом нападении, особенно когда под угрозой находятся дети. Другие полагают, что решение может вызвать вопросы», — пояснил адвокат.

В заключение он заявил, что видит в вердикте Верховного суда положительный тренд в развитии российского уголовного законодательства.