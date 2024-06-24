Адвокат Парамонов предупредил россиян о штрафе до миллиона рублей за уклонение от постановки на учет в налоговую

Адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал россиянам, которые уклоняются от постановки на учет в налоговой после смены адреса регистрации, что им может грозить штраф до миллиона рублей.

Специалист предупредил, что граждане обязаны сообщать о фактах регистрации по месту жительства в течение 10 дней после дня регистрации. После получения информации налоговый орган ставит налогоплательщика на учет в течение пяти рабочих дней.

Штраф до одного миллиона рублей обычно взимается за непредоставление отчета о контролируемых иностранных компаниях, сказал Парамонов.

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