Адвокат Некрасов предложил «борцам за тишину» в многоквартирных домах переехать в деревню

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов, поделился советом для тех, кто борется за тишину в многоквартирных домах. Он предложил «борцам за тишину» переехать в деревню, если у них обостренный слух и им мешает шум после 21:00, написал NEWS.ru .

По словам адвоката, в установленное законом время можно спокойно разговаривать и смотреть телевизор. В Москве режим тишины вечером начинается с 23:00. До этого времени допустимы обычные бытовые звуки, но не громкий шум.

Если сосед настойчиво просит быть потише, можно предложить ему сделать шумоизоляцию или переехать в частный дом, заметил Некрасов. Также он посоветовал не реагировать на шум кондиционеров — в таких случаях стоит спать с закрытыми окнами или воспользоваться берушами.