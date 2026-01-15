Адвокат Назаров указал на перспективы ИИ в аналитической работе следователей

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство начало использовать искусственный интеллект для анализа материалов уголовных дел и выявления закономерностей преступного поведения. Свое мнение высказал адвокат Денис Назаров в беседе с « Ридусом ».

По его словам, применение ИИ в аналитической работе следователей перспективно, но ограничено.

«Описанная Бастрыкиным практика сужает круг поиска. Это очень удобно в аналитической работе, которая раньше велась на коленке в сравнении с происходящим сейчас», — отметил эксперт.

Он также добавил, что после получения данных от нейросети их все равно должен проверять живой следователь. Такую информацию стоит воспринимать как версию.