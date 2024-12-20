Адвокат Лунев Посоветовал установить камеру в подъезде, чтобы предотвратить кражу еды из чужой доставки

Адвокат Алексей Лунев рассказал для Regions.ru, как предотвратить кражу еды из доставки.

По словам специалиста, жильцы дома имеют право установить камеры в подъезде для обеспечения безопасности. Такие устройства не нарушают права других людей, поскольку они находятся в общественном месте.

Лунев отметил, что запись, на которой видно, как кто-то ворует еду, может служить доказательством преступления, добавил RT.

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