Адвокат Квасникова связала рост преступности среди молодежи с использованием интернета

Изменения, которые принесла цифровая революция, неоднозначны для подростков. Рост преступности среди несовершеннолетних связан с активным использованием интернета, заявила адвоката Татьяна Квасникова в беседе с сайтом Siloviki .

По словам эксперта, подростки в пубертатный период особенно уязвимы к влиянию извне. Социальные сети, блоги и видеохостинги могут провоцировать тревожность, стресс, депрессию и агрессию, что иногда приводит к противоправным действиям.

В интернете молодежь нередко сталкивается с контентом, который пропагандирует насилие, наркотики, алкоголь и преступное поведение. Кроме того, киберпреступники и экстремисты вовлекают детей в незаконную деятельность, добавил «Петроград».