Адвокат Квартальнова посоветовала фиксировать нарушения при овербукинге и требовать компенсацию у перевозчика

Для возврата стоимости билета при овербукинге пассажиру необходимо обратиться к представителю перевозчика и предоставить доказательства нарушений. Об этом рассказала адвокат Евгения Квартальнова в беседе с News.ru .

По ее словам, сотруднику авиакомпании или начальнику поезда нужно сообщить о ситуации и показать фотографии или видео, которые подтверждают наличие посадочного билета и отсутствие свободного места.

В большинстве стран пассажиры могут претендовать на возврат стоимости билета, альтернативную посадку на следующий рейс или дополнительные услуги, добавила Квартальнова.