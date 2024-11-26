Адвокат Квартальнова посоветовала фиксировать нарушения при овербукинге и требовать компенсацию у перевозчика

Для возврата стоимости билета при овербукинге пассажиру необходимо обратиться к представителю перевозчика и предоставить доказательства нарушений. Об этом рассказала адвокат Евгения Квартальнова в беседе с News.ru.
По ее словам, сотруднику авиакомпании или начальнику поезда нужно сообщить о ситуации и показать фотографии или видео, которые подтверждают наличие посадочного билета и отсутствие свободного места.
В большинстве стран пассажиры могут претендовать на возврат стоимости билета, альтернативную посадку на следующий рейс или дополнительные услуги, добавила Квартальнова.
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