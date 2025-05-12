Адвокат Кудряшов предупредил, что за костер на улице или во дворе могут выписать штраф

Майские праздники — время, когда многие россияне выбираются на природу. Но не везде можно разводить костер. О том, как избежать нарушений закона, рассказал адвокат Александр Кудряшов в интервью сайту «Страсти» .

По его словам, за костер в городе, на улице или во дворе, могут предупредить или выписать штраф: гражданам — от пяти до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, предпринимателям — от 40 до 60 тысяч, юридическим лицам — от 300 до 400 тысяч. В условиях особого противопожарного режима штрафы выше.

За костер в лесу: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрены дополнительные штрафы. Согласно статье 3.20, в столице гражданам грозит от трех до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 30 тысяч, юридическим — от 150 до 200 тысяч. За разведение костра на особо охраняемых территориях города наказание будет строже.