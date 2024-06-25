Адвокат Котлов: институт пробации дает гражданам ориентиры на освобождение с последующей реабилитацией

Адвокат благотворительного фонда «Мы — пациенты» Василий Котлов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как именно он и его коллеги могут помочь бывшим наркозависимым в рамках закона о пробации.

С 1 января этого года вступил в силу Закон о введении в России института пробации, подписанный Владимиром Путиным 6 февраля 2023 года.

Котлов пояснил, что сам факт принятия данного закона предоставляет людям возможность получения информации о своих правах и подачи заявления о подготовке индивидуальной программы реабилитации.

Институт пробации дает гражданам не только ориентиры на освобождение, но и освобождение с последующей социальной реабилитацией, добавил он.