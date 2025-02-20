Адвокат Князев: в мошеннических схемах крайними остаются дропперы

Люди, которые соглашаются открывать и закрывать банковские карты на свое имя для мошеннических схем, как правило, становятся крайними. Об этом в разговоре с RT заявил адвокат Андрей Князев.

Основную группу дропперов составляют студенты из регионов с низкими зарплатами, в основном моложе 23 лет. Несмотря на сложность привлечения их к ответственности, именно они чаще всего оказываются вовлеченными в мошеннические схемы и несут основную ответственность при задержаниях.

Установить конечных получателей денежных потоков, особенно если они переводятся за границу, правоохранительным органам весьма непросто. Однако обнаружить человека, предоставившего банковскую карту для мошеннических действий, гораздо проще, подчеркнул Князев. Он также отметил важную роль банков в противодействии мошенничеству. Банки могут использовать свои службы безопасности и ограничивать подозрительные операции, имея доступ к необходимой информации и финансовым проводкам.