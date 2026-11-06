Адвокат Караваев разъяснил алгоритм действий при обнаружении умершего человека дома

При обнаружении умершего человека в доме нужно позвонить по номеру 112 и вызвать медиков для официального подтверждения смерти. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат проекта Федеральной палаты адвокатов РФ «Дети и закон. Грани допустимого» Александр Караваев.

Главное — ничего не трогать: нельзя переносить тело, убирать в комнате или выбрасывать лекарства, чтобы не вызвать подозрений в сокрытии улик. При звонке в скорую нужно сразу сообщить обстоятельства. Полиция осмотрит место для исключения насильственной смерти, пишут «Известия».

Для оформления документов подготовьте паспорт умершего, полис ОМС и медицинские выписки. После осмотра полиция направит тело в морг, а медицинское свидетельство о смерти оформят в медучреждении.

Караваев предостерег от поспешного заключения договоров с ритуальными агентами, которые звонят первыми, и использования банковской карты умершего — это грозит уголовной ответственностью.