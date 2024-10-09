Адвокат Каракозова: россияне стали реже судиться при разводе из-за увеличения госпошлины

Адвокат Анна Каракозова объяснила, почему россияне стали реже судиться с супругами при разводе. Слова эксперта опубликовало РИАМО.

По ее мнению, причина может быть связана с удорожанием рассмотрения семейных споров. Речь идет об увеличении государственной пошлины, которую необходимо вносить при обращении в инстанцию, пояснила специалист.

Она также отметила, что многие пары, желая избежать судебных разбирательств, заключают брачные договоры. А урегулирование алиментных споров проводится через соответствующие соглашения у нотариуса, добавил сайт KP.RU.

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