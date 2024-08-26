Адвокат Каракозова напомнила, что составление брачного договора убережет от проблем при разделе имущества

Брачный договор является отличным инструментом для пары, желающей серьезно и спокойно уладить вопросы, связанные с совместной собственностью. Адвокат по семейным делам Анна Каракозова объяснила, как правильно оформить этот договор, чтобы избежать ошибок, сообщило РИАМО .

Она отметила, что брачный договор позволяет быстрее и экономически выгоднее решить вопросы раздела имущества, и его результаты всегда предсказуемы, в отличие от судебных разбирательств, что соответствует интересам обеих сторон.

По словам эксперта, такой договор могут заключить как супруги, находящиеся в зарегистрированном браке, так и те, кто планирует оформить свои отношения официально. Бывшие супруги не могут заключить брачный договор, но для них имеются другие варианты соглашений.

Каракозова уточнила, что брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и в любое время в период его действия. Если брак еще не расторгнут, но супруги уже подали заявление в суд на развод, заключение договора все еще возможно, хотя и становится более трудным.