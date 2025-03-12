Адвокат Карабанов: запрет на рекламу магических услуг повлияет на популярные шоу

Возможный запрет на рекламу магических услуг и астрологических прогнозов способен повлиять на телевизионные шоу с участием экстрасенсов и гадалок. Такое мнение высказал адвокат Александр Карабанов в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист назвал соответствующую инициативу разумной, напомнив, что деятельность гадалок и различных экстрасенсов попадает в разряд мошенничества.

«Телевизионные каналы должны будут учитывать данные законодательные изменения и пересмотреть свой развлекательный контент», — заявил эксперт.

При этом его коллега Андрей Алешкин напомнил, что такие программы вызывают интерес у зрителей. На передачи вряд ли получится существенно повлиять, ведь они могут уйти в тень, добавил адвокат.