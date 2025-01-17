Адвокат Карабанов: закон о защите сельхозземель упростит жизнь дачникам

Адвокат Александр Карабанов в интервью Общественной Службе Новостей разъяснил, какие изменения ожидают владельцев земельных участков и жилых строений в Московской области после вступления в силу нового закона. Он также рассказал, в каких ситуациях владельцам недвижимости стоит беспокоиться за сохранность своих построек.

Принятие данного закона необходимо для упорядочения важных аспектов общественной жизни. За последние десятилетия накопилось немало случаев захвата сельскохозяйственных угодий, что создает серьезные проблемы. Самозахват земли и нелегальное строительство приводят к несанкционированным подключениям к электрическим сетям, что порой влечет за собой отключения целых районов. Возникают трудности с водоснабжением и транспортной доступностью. Кажущаяся мелкая проблема, связанная с незаконным строительством, превращается в серьезный вызов, требующий быстрого реагирования, сказал Карабанов.

Эксперт уверен, что новый закон поможет снизить число нарушений, связанных с незаконным использованием земли, что благоприятно отразится на состоянии сельского хозяйства в стране.

Для дачников, которые легально приобрели свои участки и возвели на них постройки, новый закон облегчит жизнь. В будущем будет разработан четкий порядок предоставления таких земель при необходимости, заключил Карабанов.