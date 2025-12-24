Адвокат Ясноградская указала на недостатки полного запрета рекламы эзотерических услуг

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Павел Зайцев и партнеры» Виктория Ясноградская в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение о том, что полный запрет рекламы эзотерических услуг может оказаться неэффективным.

По ее словам, несмотря на запрет, гадалки смогут указывать свои рабочие часы и место приема.

«На мой взгляд, нерезультативно будет полностью запретить рекламу», — отметила адвокат. Она подчеркнула, что, хотя реклама адвокатской деятельности законодательно запрещена, адвокаты имеют право раскрывать информацию о своей специализации и опыте.

Виктория Ясноградская провела аналогию с алкоголем, указав, что реклама алкоголя запрещена, но можно легко найти магазины, где он продается. По ее мнению, похожая ситуация может сложиться и с рекламой эзотерических услуг: даже при запрете, информация о гадалках все равно будет доступна.