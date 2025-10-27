Адвокат Ярмуш рассказала, что с 1 ноября изменится механизм взыскания долгов по налогам

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала RT о предстоящих изменениях в механизме взыскания налоговых долгов.

«Налоговый орган в случае неуплаты обязательств по погашению долгов по налогам обращается в банки, где открыты счета налогоплательщика, и передает банкам требования о погашении этих обязательств», — пояснила эксперт.

По ее словам, банки будут списывать средства без судебного решения и исполнительного листа — просто по требованию налогового органа. Специалист также добавила, что финансовые организации могут наложить арест на счета ровно в той сумме, которую необходимо заплатить по задолженности.

Однако, по мнению адвоката, существуют категории средств, которые не подлежат взысканию. Это пенсии по инвалидности, по потере кормильца и другие социальные выплаты. Если налогоплательщик получает заработную плату, он может написать заявление в банк, чтобы сохранить минимальный прожиточный минимум для себя и своей семьи, подчеркнула Ярмуш.