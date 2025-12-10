Адвокат Ярмуш предупредила об уголовной ответственности за запуск фейерверков с балкона

Запуск салютов и петард с балкона может повлечь административную и даже уголовную ответственность. Об этом сообщила адвокат Мария Ярмуш в беседе с RT .

По ее словам, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Если же в результате запуска салюта началось возгорание, сумма штрафа возрастает до 40–50 тысяч рублей.

«Если пожар начался и там пострадали люди, пострадало имущество, может быть возбуждено уголовное дело по статье 219 УК России», — отметила эксперт.

Она также напомнила, что при запуске петард арендаторами квартиры ответственность несет причинитель вреда. Однако собственнику придется доказать факт сдачи жилья.