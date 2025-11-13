Адвокат Ярмуш напомнила, что налоговый вычет можно оформить за лечение зубов в клиниках с лицензией

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала RT о порядке оформления налогового вычета за лечение зубов.

По словам эксперта, вернуть часть средств можно за любые стоматологические услуги, оказанные в клинике с лицензией.

«При этом лечение зубов, консультация стоматолога и другие процедуры относятся к простому лечению. И (максимальная сумма, с которой можно получить вычет — прим. ред.) не может превышать 150 тысяч рублей», — отметила эксперт.

Как пояснила Ярмуш, для получения денег необходимо обратиться в налоговую службу и предоставить документы, подтверждающие расходы. Вычет составляет 13% от суммы, уплаченной за лечение.