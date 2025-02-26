Адвокат Исаенко: заказчик может вернуть деньги за некачественную услугу в течение двух лет

Для возврата денег за некачественные или несвоевременно предоставленные услуги важно сохранять чеки и заверенные у нотариуса переписки с исполнителем. Об этом напомнила адвокат Кристина Исаенко в интервью «ФедералПресс».
Согласно российскому законодательству, при нарушении сроков или качестве услуг заказчик имеет право требовать установления новых сроков, уменьшения цены или возврата предоплаты. Подать претензию заказчик может в течение двух лет.
Сохранение чеков и скриншотов переписки служит доказательством в суде. Заказчик может отправить претензию исполнителю, обратиться в Роспотребнадзор или подать иск в суд, резюмировала Исаенко.
В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России
Мужчина погиб при обстреле ВСУ Белгородской области
Стивен Сигал встретился с героем СВО из Якутии
Посол Украины заявил о критической нехватке мужчин для мобилизации
Загадочные вонючие сгустки вынесло на британский пляж
Стало известно, почему в марте пенсии будут меньше февральских
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте