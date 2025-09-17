Адвокат Ибрагимов призвал контролировать соблюдение процессуальных норм при обысках в офисе

Адвокат Мадрид Ибрагимов поделился рекомендациями по защите прав во время обыска в офисе. Важно не препятствовать следствию, но строго следить за соблюдением процессуальных норм, сообщил DailyMoscow .

Эксперт посоветовал немедленно рассказать о происходящем своему защитнику. Не стоит подписывать документы и давать пояснения до его прибытия. Специалист напомнил о необходимости предъявления постановления о производстве обыска и судебного решения, содержащих дату, подпись следователя, адрес и перечень изымаемых предметов.

Адвокат указал на право на участие не менее двух понятых, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов. Рекомендуется фиксировать ход обыска на видео. При изъятии техники и документов необходимо требовать детальной описи с указанием индивидуальных признаков.