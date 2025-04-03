Адвокат Гуревич выступила против нового порядка обвинения в клевете

Государственная дума в первом чтении одобрила перевод дел о бытовой клевете в категорию частно-публичного обвинения. Адвокат Сталина Гуревич в беседе с «Ридусом» заявила, что новый порядок нарушает права граждан.
Как отметила специалист, раньше жертвы клеветы могли напрямую обращаться в суд и доказывать вину обидчика. Теперь же рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела о клевете будет происходить через полицию. Это может создать сложности для потерпевших.
По словам адвоката, добиться возбуждения дела о клевете было трудно и до реформы. Новый законопроект меняет систему привлечения к ответственности за бытовую клевету — распространение ложной информации без использования СМИ или интернета. Инициатива Верховного суда РФ подразумевает, что пострадавшие смогут обратиться в полицию с заявлением о клевете. Полиция будет расследовать дело и передавать его в суд, при этом заявление отозвать уже будет нельзя.
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