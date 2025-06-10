Адвокат Гуревич предупредила об уголовной ответственности за секс в общественном месте

Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала для « Ридуса » ситуацию, произошедшую на пляже Краснодарского края, где пара занималась сексом в присутствии детей и отдыхающих.

По мнению эксперта, подобное поведение может повлечь уголовную ответственность, особенно если кто-нибудь из свидетелей обратится в полицию.

«Все зависит от правоприменителей. Если проступок охарактеризуют как мелкое хулиганство, парочка отделается штрафом от 500 до тысячи рублей или 15 сутками административного ареста», — отметила специалист.

Однако правоохранительные органы могут классифицировать поступок как развратные действия сексуального характера, направленные на возбуждение нездоровых интересов у несовершеннолетних. Это уже влечет уголовную ответственность по статье 135 УК РФ, пояснила адвокат.