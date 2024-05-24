Адвокат Грикевич: жалобы в Роскомнадзор помогут избавиться от надоедливых спам-звонков

Спам-обзвоны зачастую вызывают агрессию и даже гнев. Как избавиться от надоедливых операторов колл-центров, рассказала адвокат Оксана Грикевич в беседе с сайтом « Подмосковье сегодня ».

По ее словам, прекратить поток бесконечных рекламных сообщений помогут жалобы в Роскомнадзор. Однако сама процедура займет некоторое время.

Эксперт также отметила, что одна из наиболее частых причин спам-звонков — предложение об оформлении рассрочки для покупки через определенные сервисы. Грикевич предупредила о большом количестве подводных камней такой услуги, добавил сайт kp.ru.