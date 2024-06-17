Адвокат Горгадзе выступил за расширение пределов самообороны в жилище

Процент оправдательных приговоров за превышение самообороны в жилище ничтожно минимален. Об этом сообщил «Ридусу» адвокат, председатель Общественной палаты Московской области Шота Горгадзе.

Он заявил, что закон нуждается в доработке, которая позволит расширить пределы самообороны в собственном жилище.

«Человек, вооружившись, идет целенаправленно грабить, а в случае, если ситуация выйдет из-под контроля для преступника — убивать. Я считаю, что в такой ситуации должна работать система „Мой дом — моя крепость“», — подчеркнул адвокат.

Он отметил, что на оправдательный приговор пока можно рассчитывать только в том случае, если был большой общественный резонанс, и случай получил огласку в медиапространстве.

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