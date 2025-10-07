Адвокат Гавришев посоветовал фиксировать угрозы коллекторов для предоставления доказательств в суде

Угрозы со стороны коллекторов могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с RT .

«Если звонки с угрозами переходят грань, это уже не просто "жесткий разговор о долге", а уголовно наказуемое поведение. Закон прямо запрещает коллекторам использовать угрозы, давление, оскорбления или действия, унижающие честь и достоинство человека», — подчеркнул он.

Адвокат рекомендовал жертвам угроз фиксировать все контакты с коллекторами: записывать разговоры, сохранять переписку и делать скриншоты. Это может стать важным доказательством нарушения закона в суде.

Гавришев также посоветовал направить жалобу в Федеральную службу судебных приставов через их сайт или «Госуслуги». Если действия коллектора противоречат действующему законодательству, агентству грозит административный штраф до 500 тысяч рублей и приостановление деятельности. При угрозах жизни, насилия или поджога необходимо обращаться в полицию или Следственный комитет, добавил эксперт.