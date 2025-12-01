Адвокат Энтин напомнил об обязательной маркировке созданных с помощью ИИ произведений

Адвокат по авторскому праву МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин в беседе с RT разъяснил, кому принадлежат права на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Эксперт подчеркнул, что в соответствии с действующим гражданским правом авторское право на произведение принадлежит его создателям или создателю. Таковым считается физическое лицо, использовавшее свои творческие способности для получения результата. Энтин напомнил, что лица, которые оказали техническое содействие автору, не становятся соавторами произведения.

«Они рассматриваются как инструмент, который использовал автор в творческом процессе», — заявил специалист.

Однако проблема возникает из-за того, что обучение ИИ происходило на большом массиве данных, включая произведения, защищенные авторским правом. Адвокат отметил, что большинство современных моделей ИИ не могут гарантировать отсутствие использования охраняемых произведений.

По словам эксперта, применяются два основных решения: обязательная маркировка произведений, созданных с помощью ИИ, и отказ в защите таких результатов авторским правом. В России вопрос пока не урегулирован, но все согласны с тем, что должна быть пометка о создании произведения с помощью ИИ.

«Пределы защиты авторским правом, видимо, граждане и бизнес будут искать и находить опытным путем», — заключил юрист.