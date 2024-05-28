Адвокат экс-депутата Рашкина подтвердил снятие с него судимости

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин отбыл испытательный срок, который ему назначили за незаконную охоту. Об этом РИА «Новости» заявил адвокат Константин Лазарев.

С экс-парламентария сняли судимость, так как он получил справку об отбытии условного наказания.

«С момента окончания испытательного срока мой доверитель считается несудимым», — указал адвокат.

В 2022 году суд приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно за незаконную охоту и убийство лося в Саратовской области. Первый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу бывшего депутата и оставил приговор в силе.

Ранее полиция начала разыскивать браконьеров, которые убили трех медведей в природном заказнике «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе Камчатки. Злоумышленники застрелили зверей с вертолета Ми-8, а затем привязали туши к воздушному судну для транспортировки.